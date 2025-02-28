WSJ: Солдати з КНДР розповіли, як воювали на Курщині — думали, що проти Південної Кореї

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The Wall Street Journal

Під час відправки на фронт у Курській області Росії північнокорейським солдатам сказали, що вони битимуться з південнокорейцями, які допомагають Україні.

Про це два полонені солдати КНДР розповіли The Wall Street Journal.

Узяті в полон 21-річний Пек і 26-річний Рі повідомили, що прибули в Росію минулої осені разом зі ще 12 тисячами військових із КНДР.

«Я не знав, що їду в Росію. Я зрозумів це тільки після прибуття», — розповів журналістам Пек.

У листопаді 2024 року його посадили на поїзд і відправили на Далекий Схід. У Росії чоловікові, за його словами, дали військову форму і військовий квиток, але він не знав кирилиці, тож не зрозумів, що в ньому написано.

Також Пеку видали бронежилет і штурмову гвинтівку, а потім відправили на військові навчання. Самі навчання, як розповів полонений, були схожі на ті, які проходили в КНДР, але на цих використовували безпілотники. Користуватися дронами корейців вчили російські інструктори за допомогою корейських перекладачів. Після навчань Пека відправили на фронт, і тільки там він зрозумів, що приїхав на війну проти України. Про цю війну він майже нічого не знав.

Українські війська взяли Пека в полон, коли він пролежав пораненим пʼять днів. The Wall Street Journal

Уперше Пек взяв участь у бойових діях на початку січня 2025 року. У складі загону з 10 північнокорейських солдатів він виставляв перешкоди на дорозі, яку використовували українські військові. Його загін потрапив під дроновий обстріл та артилерійський вогонь. Частина військових КНДР загинула, а Пека поранило в ногу — він не змін накласти на себе руки, тому що втратив свідомість. Через пʼять днів, 9 січня, його знайшли українські військові. Він пробув на передовій тиждень.

Пек не очікував побачити українців — думав, що його зустрінуть південнокорейські війська. Він розмахував гранатою і погрожував підірвати себе, перш ніж його знезброїли. Українські військові були першими іноземцями, яких він зустрів, якщо не враховувати росіян-інструкторів.

Другий північнокорейський полонений, Рі, вирушив до Росії в жовтні 2024 року з бажанням отримати «справжній бойовий досвід». Уже 9 січня 2025 року його відправили на штурм українських позицій — того ж дня Рі взяли в полон. За його словами, він єдиний зі свого загону вижив.

Рі був переконаний, що воюватиме із південнокорейськими військами, які нібито допомагали Україні. The Wall Street Journal

За словами Рі, північнокорейці в Курській області повинні за всяку ціну уникати полону. Вони мали підірвати себе, якщо виникав такий ризик. Про це говорили, зокрема, на ідеологічних тренінгах, які проводила таємна поліція КНДР на території Росії. А на фронті їм зачитували новорічне привітання від лідера КНДР Кім Чен Ина, в якому той каже, як «сумує за товаришами». Деякі солдати мали переписати це привітання від руки.

Обидва військові розповіли, що їм сказали, що в Курській області їм доведеться воювати з південнокорейськими військовими, які воюють на боці України. За словами Рі, саме це мотивувало його вирушити на війну: «Я бився за Росію так, ніби це була моя батьківщина. Я не знаю чому, але я не боявся».

Це єдині північнокорейські військовополонені, яких вдалося взяти живими. Південна Корея запропонувала прийняти їх. Переговори про це ведуть Сеул і Київ. Полонені сказали, що побоюються повертатися до КНДР, бо це може бути небезпечно для них. Один сказав, що розглядає варіант перебігти до Південної Кореї.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня 2024 року повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені. Розвідка Південної Кореї вважає, що у війні загинули 300 солдатів і майже 2 700 отримали поранення.

Уперше про те, що Сили оборони взяли в полон військових КНДР, Зеленський повідомив 27 грудня 2024 року, але тоді вони померли через поранення. Вдруге північнокорейські військові потрапили в полон у січні. Україна готова їх обміняти на своїх військових.

Південнокорейська розвідка вважає, що в лютому 2025 року Північна Корея направила до Росії нову партію військових. Їх розмістять на лінії зіткнення в Курській області РФ, де російські солдати намагаються відтіснити українських бійців.