Дезінформація і пропаганда. За що затримали екскандидата в президенти Румунії Джорджеску

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Колишнього кандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску помістили під судовий контроль Генеральної прокуратури на 60 днів.

Про це повідомляє румунське видання AGERPRES, посилаючись на джерела в суді.

Джорджеску переслідують за шістьма статтями. Йдеться про підбурювання до антиконституційної діяльності, повідомлення неправдивої інформації, регулярні фейкові заяви, створення фашистської організації, прославлення людей, обвинувачених у геноцидах та воєнних злочинах, публічна пропаганда фашистських, расистських чи ксенофобських ідей, створення антисемітської спільноти.

За даними медіа, політика відпустять додому, але на нього поширюватиметься низка заборон.

Вранці 26 лютого слідчі провели рейди у повітах Сібіу, Муреш, Тіміш, Ілфов і Клуж у справі, пов’язаній із зазначеними вище фактами, а також з фінансуванням виборчої кампанії. Згодом Джорджеску затримали співробітники дорожньої поліції й доставили в прокуратуру для допиту. За даними Digi24, його охоронець Марін Бурча також був затриманий.

Нова фігурантка розслідування — партнерка охоронця Джорджеску. За даними слідства, вона має тісні звʼязки з високопосадовцями в Москві. На її сторінках знайшли публікації, що свідчать про її проросійські погляди. Під час обшуків знайшли зброю, боєприпаси та великі суми грошей, зокрема €900 тисяч.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада 2024 року. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного премʼєр-міністра країни Марчела Чолаку всього на 2,7 тисячі голосів виборців.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Конституційний суд Румунії 6 грудня скасував результати першого туру президентських виборів. Нове голосування проведуть навесні 2025 року.