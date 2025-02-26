У США кажуть, що поки не погодили угоду з Україною про корисні копалини. Візит Зеленського — під питанням

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США поки не погодили угоду з Україною про корисні копалини. Причому президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що рамкову угоду про копалини вже погодили.

Про це Марко Рубіо сказав в ефірі Fox News.

«Я не можу підтвердити це. Очевидно, над цим працює наш міністр фінансів [Скотт] Бессент. Він виконав величезну роботу над угодою. Тож, за моїми останніми даними, справа наближається до фінішної прямої», — сказав Рубіо про угоду.

Через те що угоду поки не погодили, у Білому домі сумніваються у скорому візиті Зеленського до Вашингтону, пише Reuters із посиланням на неназваного співробітника Адміністрації президента Дональда Трампа.

За словами посадовця, останні коментарі Зеленського з Києва свідчать про те, що угоду ще не завершили.

«Якщо український лідер каже, що угоду не завершили, я не бачу сенсу в запрошенні [до США]. Передбачається, що його приїзд означатиме визнання остаточної позиції [щодо угоди про корисні копалини], а він, за його власними словами, цієї остаточної позиції ще не має», — повідомило джерело Reuters.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський 26 лютого сказав, що Україна і США досягли рамкової угоди про корисні копалини. Її не має ратифікувати український парламент. Далі Україна і США продовжать працювати над детальною угодою, яку потім підпишуть обидві сторони і яку ратифікує Верховна Рада України. Ось повний текст рамкової угоди, який публікували українські медіа.

Напередодні президент США Дональд Трамп сказав, що Зеленський може приїхати в Білий дім вже 28 лютого. Але Трамп не уточнив, чи отримав Зеленський офіційне запрошення.

Зеленський сказав, що «дуже хоче» відвідати США:

«Візит нам запропонували. Але я хочу отримати, який формат і коли, офіси працюють над цим. Там робоча є дата. Те, що сказав президент США про пʼятницю [28 лютого]», — сказав Зеленський.

Що за угода про українські корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього Трамп заявляв, що Україна «по суті, і погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Україна казала, що готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано».