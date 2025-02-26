«Головне, що ми не боржники». Зеленський — про угоду зі США про корисні копалини

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Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та США погодили рамкову угоду про корисні копалини. Раніше її повний текст публікували медіа.

Про це Зеленський заявив на брифінгу, який транслювало «Суспільне».

«В угоді немає ані $500 мільярдів боргу, ані $350, ані $100. Це було б несправедливо по відношенню до нас. Якщо ми говоримо про фонд, це також вирішене питання в цій рамковій угоді, то я вважаю, що там партнери», — сказав Зеленський.

У рамковій угоді Україна та США вказані як співвласники фонду, в який Україна передаватиме 50% доходу від майбутнього видобутку корисних копалин та рідкоземельних металів. Зеленський каже, що урядовці «непогано» оцінюють документ.

Зеленський також повідомив, що в угоді не вказані всі гарантії безпеки, яких хоче Україна. Та в тексті йдеться, що США підтримують «зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для сталого миру».

«Там нема всіх гарантій безпеки, які хотіла бачити Україна, але я хотів, щоб там [у рамковій угоді] про гарантії було хоча б речення, і воно в рамковій угоді є, пункт 10, здається», — наголосив президент.

Також президент повідомив, що ця угода є рамковою та не підлягає ратифікації. Далі США та Україна працюватимуть над детальною угодою, яку вже ратифікуватиме Верховна Рада після ухвалення та підписання обома сторонами.

Що за угода про українські корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього Трамп заявляв, що Україна «по суті і погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Україна казала, що готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано».