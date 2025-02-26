У Румунії затримали проросійського екскандидата в президенти — у будинку його охоронця знайшли заховані €900 тисяч

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Колишнього проросійського кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску затримала поліція і доставила на допит до Генеральної прокуратури.

Про це передає румунське медіа Digi24.

На імʼя Джорджеску видали ордер на арешт. Серед висунутих звинувачень — створення фашистського угруповання та подання неправдивої інформації про фінансування виборчої кампанії.

Правоохоронці провели 47 обшуків у наближених до Келіна Джорджеску, зокрема у керівника його охорони Хораціу Потри та у нової фігурантки розслідування — партнерки охоронця Джорджеску, яка, за даними слідства, має тісні звʼязки з високопосадовцями в Москві.

У справі проходить фото, де нова фігурантка стоїть поруч із чеченськими найманцями. Також на її сторінках знайшли публікації, що свідчать про її проросійські погляди. За словами джерел Digi24, Хораціу Потра помітили на Червоній площі в Москві у вересні.

Під час обшуків прокурори знайшли зброю, штурмові боєприпаси та великі суми грошей. У будинку Потри слідчі виявили €900 тисяч.

Після новин про обшуки Джорджеску написав у Facebook, що «вони намагаються вигадати докази, щоб виправдати фальсифікацію виборів і перешкодити моєму балотуванню на президентських виборах». Перед цим він писав, що знову хоче подати свою кандидатуру на посаду президента Румунії.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада 2024 року. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного премʼєр-міністра країни Марчела Чолаку всього на 2,7 тисячі голосів виборців.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Конституційний суд Румунії 6 грудня скасував результати першого туру президентських виборів. Нове голосування проведуть навесні 2025 року.