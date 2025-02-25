Президент Франції на зустрічі з Трампом припустив, що перемирʼя в Україні можна досягнути за кілька тижнів

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Після переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що перемирʼя між Україною і Росією можна досягнути найближчими тижнями.

Про це передає BBC.

Американський президент припустив, що війна може закінчитися «протягом тижнів», і наполягав, що Європа мусить взяти на себе витрати та тягар будь-якої мирної угоди для України. Макрон натомість наголосив, що угода «не має стати капітуляцією України» та повинна підкріплюватися гарантіями безпеки.

Емманюель Макрон поспілкувався з 30 іншими європейськими лідерами й союзниками та за результатами обговорень сказав, що багато з них готові взяти участь у гарантіях безпеки для України. Також Макрон працював з британським премʼєр-міністром Кіром Стармером над пропозицією відправити війська в Україну.

«Не йти на лінію фронту, не йти на конфронтацію, а бути в деяких місцях, визначених договором, для підтримки цього миру і нашої колективної довіри за підтримки США», — пояснив президент Франції.

За словами французького лідера, друге президентство Трампа «змінило правила гри».

Трамп заявив, що хоче якнайшвидшого припинення вогню, і додав, що відвідає Росію для зустрічі з Путіним, щойно вдасться досягти цієї мети.

Макрон, однак, наполягав на більш зваженому підході — спочатку перемирʼя, а потім мирна угода, яка включатиме чіткі гарантії захисту України в довгостроковій перспективі.

Обидва погодилися, що будь-яка мирна угода повинна включати розміщення європейських миротворчих сил в Україні. Як зазначив Трамп, Путін не проти цього.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

На Мюнхенській безпековій конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси будуть враховані. Він додав, що однією з причин, чому попередні мирні переговори провалилися, було те, що до них залучали надто багато країн.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

FT зазначало, що США попросили європейські країни надати детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки.

Швейцарія заявила, що може надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо надійде відповідне прохання й уряд погодиться.