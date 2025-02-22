Польща зреагувала на можливі погрози США вимкнути Україні Starlink

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Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський прокоментував інформацію про те, що США можуть вимкнути Україні Starlink.

Посадовець нагадав, що термінали цієї супутникової платформи для Києва придбала Варшава.

«Ми платимо і будемо платити абонентську плату України за супутниковий інтернет. Я не можу собі уявити, що хтось може вирішити розірвати бізнес-контракт щодо комерційної послуги, стороною якого є Польща», — написав Гавковський в X.

Агентство Reuters писало, що відключенням Starlink Києву пригрозили американські перемовники, які тиснуть на українців для підписання угоди про корисні копалини.

Україна з початку повномасштабного вторгнення використовує Starlink, зокрема для критично важливого звʼязку між військовими на фронті, а також для забезпечення потреб цивільного населення. Reuters пише, що відʼєднання від цієї системи стало б «серйозним ударом».

Що за угода

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не готова, щоб захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього Трамп заявляв, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на $500 мільярдів як оплату за американську військову допомогу.

Пізніше Зеленський пояснив, що Україна готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки, яких там не було. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано».