Sky News: Київ не готовий підписати угоду зі США щодо корисних копалин

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Президент України Володимир Зеленський наразі не готовий укласти угоду зі США щодо видобутку корисних копалин.

Про це повідомляє Sky News, посилаючись на джерела.

Раніше американський лідер Дональд Трамп казав, що підписання документа вже близько, однак це заперечує співрозмовник медіа, обізнаний у переговорах.

За словами українського джерела, Зеленський не готовий підписати документ у нинішньому вигляді. Уряд бачить у проєкті домовленостей «низку проблемних питань».

«На сьогодні драфти не відображають партнерства в угоді, а містять лише односторонні зобовʼязання для України», — каже джерело Sky News.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів японському медіа NHK Japan, що Україна почне «серйозно працювати» над угодою наступного тижня. З понеділка уряд хоче доручити це завдання групі експертів, додав він.

Посадовець зауважив, що Україна готова співпрацювати зі США, однак прагне отримати конкретні гарантії безпеки. Київ хоче вести конструктивні дискусії та провести саміт із Вашингтоном якнайшвидше, додав Стефанчук.

США хочуть українські корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього Трамп заявляв, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Україна готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки, яких там не було. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано».