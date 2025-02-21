Нардепка Кормишкіна складає мандат. Її підозрюють у незаконному збагаченні

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Народна депутатка від партії «Слуга народу» Ірина Кормишкіна (дівоче прізвище — Аллахвердієва) складає депутатський мандат. Її рішення має ухвалити Верховна Рада.

Про це повідомив парламентар від «Голосу» Ярослав Железняк.

Він нагадав, що коли обраний за загальним списком нардеп покидає Раду, його місце займає наступний або наступна за виборчим списком. Отже, складання Кормишкіною своїх повноважень лише тимчасово зменшить кількість представників політсили «Слуга народу».

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради розгляне заяву Ірини Кормишкіної на ранковому засіданні 24 лютого.

Що передувало

Слідство зʼясувало, що у 2021—2022 роках народна депутатка отримала 20 мільйонів гривень, що перевищує її офіційні доходи та заощадження за цей період.

На той час її чоловік Юрій Кормишкін ще був депутатом обласної ради. І щоб приховати джерела походження 20 мільйонів гривень і відмити їх, він провів кілька фінансових операцій. Це дало можливість через юридичну особу придбати будинок поблизу Одеси, у якому потім жило подружжя.

Як і Ірина Кормишкіна, Юрій не відобразив у декларації за 2023 рік відомостей про цей будинок. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

У жовтні 2024 року Ірині Кормишкіній повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Тоді до Кормишкіної застосували запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями визнали голову парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамію та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма. У січні 2025 року їй оголосили підозру в умисному декларуванні недостовірної інформації.

У січні 2025 чоловіку народної депутатки Юрію Кормишкіному призначили запобіжний захід — заставу у 15 мільйонів гривень.