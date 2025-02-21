США не вирішили, чи підтримають щорічну резолюцію ООН про засудження вторгнення Росії в Україну

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У США ще не вирішили, чи підтримають в ООН резолюцію із засудженням російського вторгнення в Україну до третіх роковин повномасштабної війни. Також невідомо, чи країна погодиться стати співавтором документа, — це вирішать найближчим часом.

Про це виданню «Голос Америки» сказав політичний координатор постійної місії США в ООН Джон Келлі.

«Нам потрібно буде подивитися, які інструкції ми отримаємо з Вашингтону. Сподіваюся, вони скоро прийдуть», — сказав посадовець на питання про те, чи підтримає США резолюцію.

Раніше агенство Reuters писало, що США відмовляються бути співавторами проєкту резолюції ООН до третіх роковин війни. Хоча в попередні роки США були співавторами документа.

В ООН країни можуть ухвалити рішення стати співавторами резолюції аж до голосування. Також країни можуть голосувати за резолюції, де вони не є співавторами. За словами дипломатів, Генеральна асамблея зі 193 членів має проголосувати в понеділок, 24 лютого.

Одне з джерел Reuters сказало, що нині авторами резолюції є понад 50 країн.

«Поки що ситуація така, що вони (США) не підпишуть його», — сказав інший співрозмовник агенства.

Що відбувається між Трампом і Зеленським

Президент США Дональд Трамп, після того як американська й російська делегації провели перші перемовини в Саудівській Аравії без участі українців і європейців, стверджував, що Зеленський має лише 4% рейтингу підтримки. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував дослідження, за результатами якого станом на першу половину лютого 2025 року Зеленському довіряють 57% українців.

Президент України зреагував і сказав, що Трамп перебуває в «колі дезінформації».

Згодом Дональд Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів», який нібито вмовив США «витратити $350 мільярдів на війну, яку неможливо виграти та яка ніколи не повинна була початися». Трамп заявив, що «Зеленський зробив жахливу роботу, його країна зруйнована» і в нього лишається мало часу.