США не вирішили, чи підтримають щорічну резолюцію ООН про засудження вторгнення Росії в Україну
- Автор:
- Ірина Перепечко
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У США ще не вирішили, чи підтримають в ООН резолюцію із засудженням російського вторгнення в Україну до третіх роковин повномасштабної війни. Також невідомо, чи країна погодиться стати співавтором документа, — це вирішать найближчим часом.
Про це виданню «Голос Америки» сказав політичний координатор постійної місії США в ООН Джон Келлі.
«Нам потрібно буде подивитися, які інструкції ми отримаємо з Вашингтону. Сподіваюся, вони скоро прийдуть», — сказав посадовець на питання про те, чи підтримає США резолюцію.
Раніше агенство Reuters писало, що США відмовляються бути співавторами проєкту резолюції ООН до третіх роковин війни. Хоча в попередні роки США були співавторами документа.
В ООН країни можуть ухвалити рішення стати співавторами резолюції аж до голосування. Також країни можуть голосувати за резолюції, де вони не є співавторами. За словами дипломатів, Генеральна асамблея зі 193 членів має проголосувати в понеділок, 24 лютого.
Одне з джерел Reuters сказало, що нині авторами резолюції є понад 50 країн.
«Поки що ситуація така, що вони (США) не підпишуть його», — сказав інший співрозмовник агенства.
Що відбувається між Трампом і Зеленським
Президент США Дональд Трамп, після того як американська й російська делегації провели перші перемовини в Саудівській Аравії без участі українців і європейців, стверджував, що Зеленський має лише 4% рейтингу підтримки. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував дослідження, за результатами якого станом на першу половину лютого 2025 року Зеленському довіряють 57% українців.
Президент України зреагував і сказав, що Трамп перебуває в «колі дезінформації».
Згодом Дональд Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів», який нібито вмовив США «витратити $350 мільярдів на війну, яку неможливо виграти та яка ніколи не повинна була початися». Трамп заявив, що «Зеленський зробив жахливу роботу, його країна зруйнована» і в нього лишається мало часу.
- Йдеться про резолюцію Організації Обʼєднаних Націй (ООН), у якій офіційно засуджують повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Її ухвалили до річниці початку повномасштабної війни — у документі Росію закликають припинити агресію, вивести війська та дотримуватися міжнародного права. Такий документ не має прямої юридичної сили, але відображає позицію більшості країн світу
- Напередодні Financial Times написало про те, що США виступають проти того, щоб називати Росію агресором у заяві G7, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Після цього NYT написало, що із документа прибрали всі проукраїнські формулювання. Тому наразі є нейтральний проєкт заяви, в якому не називають ні Росію агресором у конфлікті, ні Україну жертвою вторгнення.
- Розробка та обговорення тексту можуть тривати до понеділка, 24 лютого, — дня, коли документ опублікують.