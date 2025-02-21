Reuters: США та Росія мали таємні зустрічі у Швейцарії

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Представники США та РФ таємно зустрічалися у Швейцарії й обговорювали війну в Україні. Це були неофіційні канали комунікації.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Джерела описали переговори як «побічний канал», який був під час перехідного періоду після перемоги Дональда Трампа на американських президентських виборах 5 листопада минулого року.

Зустрічі тривали останніми місяцями, зокрема, одна з них відбулася в Женеві під час Мюнхенської безпекової конференції, яка проходила з 14 по 16 лютого.

Зустрічі у Швейцарії були неофіційним діалогом, який мав на меті покращити комунікацію та висунути ідеї, а не розробити конкретні пропозиції. Зараз невідомо, чи була там українська сторона.

Reuters зазначає, що хоч учасники цих зустрічей мають дипломатичний досвід і працювали в службі безпеки, вони не є держпосадовцями. Також незрозуміло, чи уповноважували їх офіційно вести переговори. Невелика кількість радників Трампа знала про ці зустрічі, зазначає Reuters.

Ці зустрічі нібито втратили актуальність після офіційних та публічних перемовин Росії та США у Саудівській Аравії. Проте невідомо, коли саме почалися ці зустрічі та який був порядок денний.

Перемовини РФ та США

18 лютого Росія і США провели перші перемовини в Саудівській Аравії. Про конкретну дату зустрічі Путіна і Трампа не домовились, вона навряд чи відбудеться наступного тижня. Однак сторони домовились створити переговорні групи щодо припинення війни в Україні.









Що відбувається між Трампом і Зеленським

Президент США Дональд Трамп, після того як американська й російська делегації провели перші перемовини в Саудівській Аравії без участі українців і європейців, стверджував, що Зеленський має лише 4% рейтингу підтримки. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував дослідження, за результатами якого станом на першу половину лютого 2025 року Зеленському довіряють 57% українців.

Президент України зреагував і сказав, що Трамп перебуває в «колі дезінформації».

Згодом Дональд Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів», який нібито вмовив США «витратити $350 мільярдів на війну, яку неможливо виграти та яка ніколи не повинна була початися». Трамп заявив, що «Зеленський зробив жахливу роботу, його країна зруйнована» і в нього лишається мало часу.









