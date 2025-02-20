FT: США виступили проти того, щоб називати Росію агресором у спільній заяві G7 до річниці вторгнення
- Автор:
- Оля Березюк
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США виступають проти того, щоб називати Росію агресором у заяві G7, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.
Участь президента України Володимира Зеленського у віртуальному саміті G7 у понеділок також ще не узгоджена, повідомили чиновники.
Розбіжності виникли після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у війні, назвав Зеленського «диктатором без виборів» і запропонував запросити Росію назад до G7.
За словами західних чиновників, посланці США виступили проти фрази «російська агресія» та подібних описів, які лідери G7 використовують з 2022 року для опису війни.
«Американці блокують це формулювання, але ми все ще працюємо над ним і сподіваємося на угоду», — зазначив співрозмовник видання.
У минулорічній заяві лідерів G7 пʼять разів згадується про російську агресію. Наполягання адміністрації Трампа на помʼякшенні формулювань відображає ширший зсув у політиці США до опису війни як «конфлікту в Україні», кажуть джерела.
- Останні дні США виступають з різкими заявами в бік України. Зокрема, після перемовин з РФ у Саудівській Аравії Трамп розкритикував Київ і Брюссель, а також підтримав проведення виборів в Україні. На його думку, за «три роки війни» були можливості укласти мирну угоду з Росією.
- Наступного дня, 19 лютого, Трамп стверджував, що Зеленський має лише 4% рейтингу підтримки. Київський міжнародний інститут соціології опублікував дослідження, згідно з якими станом на першу половину лютого 2025 року Зеленському довіряють 57% українців.
- Президент України зреагував і сказав, що Трамп перебуває в «колі дезінформації».
- Згодом Дональд Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів», який нібито вмовив США «витратити $350 мільярдів на війну, яку неможливо виграти та яка ніколи не повинна була початися». Трамп заявив, що «Зеленський зробив жахливу роботу, його країна зруйнована» і в нього лишається мало часу.