«Огидно». Американські політики критикують заяви Трампа про війну в Україні

Новини

Gage Skidmore / Flickr

Після заяви президента США Дональда Трампа про те, що це нібито Україна розпочала війну, а президент Володимир Зеленський є «диктатором без виборів», американські політики опублікували низку заяв.

Лідер Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер назвав коментарі Трампа, у яких він звинуватив Україну у війні, «огидними». Замість того щоб визнати повномасштабну війну, розпочату Росією, Трамп «дивовижно звинуватив Україну у вторгненні Путіна».

«Огидно бачити, як американський президент відвертається від одного з наших друзів і відкрито стає на бік такого головоріза, як Володимир Путін», — наголосив Шумер.

Колишній віцепрезидент Трампа Майк Пенс звернувся до нього зі словами про те, що «не Україна починала цю війну. Росія розпочала неспровоковане та жорстоке вторгнення, забравши сотні тисяч життів. Шлях до миру має будуватися на правді».

Конгресмен від республіканців Майк Лоулер написав, що Путін — підлий диктатор і головоріз, «він не наш друг і не союзник».

«Щодо виборів, то, звісно, ​​в Україні повинні бути вільні та чесні вибори, але ця вимога від Путіна та Росії є одночасно комічною і корисливою. Росія продовжує впливати та втручатися у вибори по всій Східній Європі, їй не можна дозволити встановити маріонетку й апологета Путіна, щоб просто захопити контроль зсередини», — пояснив він.

Політик переконаний, що США мусять дати відсіч союзу Росії, Китаю та Ірану, «який спричинив смерть і руйнування по всьому світу».

Сенатор від демократів Адам Шифф заявив, що «з часів Чехословаччини жодна демократична держава не була так зраджена західною державою». І додав, що трампівське умиротворення російського диктатора залишиться в памʼяті.