Спецпредставник Трампа з війни в Україні Келлог прибув до Києва

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Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог 19 лютого приїхав до Києва з офіційним візитом.

Про це повідомляє «Суспільне».

Прибувши до столиці, Келлог сказав журналістам, що це «шанс провести хороші потенційні переговори».

«Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії — слухати. Потім повернуся до США, поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо», — розповів спецпредставник.

Раніше Володимир Зеленський анонсував, що Келлог має приїхати до столиці України 20 лютого. Президент планував вирушити з американським посадовцем на фронт. Зеленський також хотів, аби Келлог вивчив усі питання та поспілкувався з військовими.

Плани Трампа щодо України

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal писала, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Трампом і представив йому план перемоги.

Трамп 9 лютого заявив, що має конкретний план закінчення війни і хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на $500 мільйонів про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в потенційній мирній угоді.

Зеленський казав, що Київ відкритий до партнерства в цьому питанні, однак угоди щодо цього він не підписав, бо вона не передбачала гарантій безпеки для України.

15 лютого Келлог заявив, що хоче за 180 днів залучити всі сторони до переговорів про закінчення війни, США будуть посередником. Водночас він наголосив, що це «не буде Мінськ-2». Він зазначив, що позицію Європи щодо мирного врегулювання будуть враховувати, але фізично європейських представників за столом переговорів не буде.