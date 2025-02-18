У Південній Кореї заявили, що DeepSeek ділиться даними з TikTok

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Південнокорейський регулятор захисту даних звинуватив китайський ШІ-стартап DeepSeek у передачі інформації про своїх користувачів власнику TikTok у Китаї — компанії ByteDance.

Про це передає агентство Yonhap.

Південна Корея вже видалила DeepSeek з магазинів застосунків Apple і Google у країні, бо побоювалася стосовно захисту даних своїх громадян. У Південній Кореї його завантажили понад мільйон разів, перш ніж він зник із магазинів застосунків.

Комісія із захисту персональних даних Південної Кореї заявила, що виявила звʼязок між DeepSeek і ByteDance, але поки що не зʼясувала, які та скільки даних передавалося.

Критики Китаю давно стверджують, що Закон про національну розвідку дозволяє китайському уряду отримувати доступ до будь-яких даних китайських компаній.

Південна Корея не перша країна, де обмежили роботу DeepSeek. У Тайвані всім державним установам і підприємствам критичної інфраструктури не можна користуватися новим чат-ботом. DeepSeek заборонили також в Італії, бо чат-бот відмовився розкрити місцевому регулятору інформацію, які саме персональні дані користувачів збирає, і сказав, що європейське законодавство на них не поширюється. Заборону для держпосадовців ввели й в Австралії.

Пентагон і Конгрес США теж заборонили своєму персоналу використовувати DeepSeek. Згодом заборону ввели й у Нідерландах.

Що таке DeepSeek

27 січня DeepSeek обійшов ChatGPT і став найпопулярнішим безплатним застосунком в App Store. Того ж дня на китайський чат-бот провели масштабну кібератаку.

Компанію DeepSeek у 2023 році заснував 40-річний Лянь Веньфенг, випускник факультету інформаційної та електронної інженерії. Він створив магазин чипів Nvidia A100, які зараз заборонено експортувати в Китай. Медіа припускають, що це могло спонукати його запустити DeepSeek, поєднавши ці чипи з дешевшими, нижчого класу, які все ще доступні для імпорту.

DeepSeek працює на основі моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом. Деякі фахівці кажуть, що цю модель розробили менш ніж за $6 мільйонів — конкуренти витрачають значно більші суми. Інші спеціалісти, утім, заперечують таку інформацію.

Компанія OpenAI — творець чат-боту на основі штучного інтелекту ChatGPT — 29 січня заявила, що китайські компанії «постійно» намагаються використати американських конкурентів, щоб вдосконалити свої моделі ШІ.