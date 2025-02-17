Польща не збирається відправляти своїх військових в Україну

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Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не відправить своїх військових в Україну як гарантію безпеки після потенційного перемирʼя з РФ, однак продовжить підтримувати Київ, як і раніше.

Про це передає RMF 24.

«Ми не плануємо відправляти польських військових на українську територію, але будемо підтримувати ті країни, що будуть готові надати такі гарантії», — сказав політик.

І додав, що Польща продовжить фінансову, гуманітарну й військову підтримку України.

Дональд Туск зробив таку заяву перед неформальним самітом лідерів Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Нідерландів, Данії, яких скликав у Париж французький президент Емманюель Макрон через зміну політики Вашингтону стосовно України та європейської безпеки. У зустрічі беруть участь і генсек НАТО, президенти Єврокомісії і Європейської ради.

Польський премʼєр-міністр заявив, що «Польща налаштована співпрацювати в питаннях безпеки, у питанні України та російсько-української війни — з Європейським Союзом, європейськими союзниками, такими як Велика Британія та Норвегія, і, звичайно, насамперед зі Сполученими Штатами».

За його словами, Європа не зможе ефективно допомогти Україні, якщо не подбає про власну обороноздатність. Йдеться про політичні рішення, фінансування, логістику країн ЄС та інших держав Європи, як от Великої Британії й Норвегії.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того, як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

Під час Мюнхенської безпекової конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси будуть враховані. Він додав, що однією з причин, чому попередні мирні переговори провалилися, було те, що до них залучали надто багато країн.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

FT зазначало, що США попросили європейські країни надати детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки. Сполучені Штати хочуть розрахувати готовність Європи захистити Україну після мирного врегулювання, визначити ціну, яку Європа готова заплатити в обмін на участь у переговорах з Москвою. Натомість США запитують, що за це Європа хоче від Вашингтону.