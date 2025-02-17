Спецпредставник Трампа Кіт Келлог відвідає Київ 20 лютого

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Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог планує приїхати з візитом до України 20 лютого

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції для журналістів.

«Ми чекаємо Келлога. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа, буде дві доби і може буде більше, я хочу поїхати з ним на фронт і він поїде зі мною на фронт, я думаю, що він не відмовить», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що хоче, аби Келлог вивчив усі питання, поспілкувався з військовими.

«Я знаю, що до [головнокомандувача ЗСУ Олександра] Сирського він поїде, до деяких може командирів бригад зі мною зʼїздимо, а потім окремо поспілкуємось з міністерством оборони, може з розвідкою», — повідомив Зеленський.

За його словами, важливо, щоб Келлог привіз у Білий дім розуміння щодо гарантій безпек, потрібних Україні. На думку президента, після повернення спецпосланця у США можна буде розуміти, коли буде зустріч між лідерами України і Штатів.

Плани Трампа щодо України

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal писала, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Трампом і представив йому план перемоги.

Трамп 9 лютого заявив, що має конкретний план закінчення війни і хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на $500 мільйонів про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в потенційній мирній угоді.

Зеленський казав, що Київ відкритий до партнерства в цьому питанні, однак угоди щодо цього він не підписав, бо вона не передбачала гарантій безпеки для України.

15 лютого Келлог заявив, що хоче за 180 днів залучити всі сторони до переговорів про закінчення війни, США будуть посередником. Водночас він наголосив, що це «не буде Мінськ-2». Він зазначив, що позицію Європи щодо мирного врегулювання будуть враховувати, але фізично європейських представників за столом переговорів не буде.