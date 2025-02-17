Швеція не виключає відправки миротворців в Україну після закінчення війни

Новини

Швеція не виключає надсилання військ в Україну в рамках будь-яких повоєнних миротворчих сил.

Про це сказала міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, передає Sveriges Radio.

Коментар з’явився на тлі заяви прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про готовність відправити британські війська в Україну для виконання миротворчих обовʼязків.

«Зараз ми повинні спочатку домовитися про справедливий і стійкий мир, який поважає міжнародне право, поважає Україну і, перш за все, гарантує, що Росія не зможе просто відступити, наростити сили і напасти на Україну або іншу країну всього за кілька років», — заявила очільниця МЗС Швеції.

За її словами, як тільки такий мир буде встановлено, Швеція повинна забезпечити його підтримку, і тоді «наш уряд нічого не виключає».