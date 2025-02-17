Трамп готовий дозволити Європі купувати для України зброю США

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Президент США Дональд Трамп готовий дозволити Європі купувати для України американську зброю.

Він ствердно відповів на запитання журналістів про цю перспективу, передає Bloomberg.

Видання пише, що це «відкриває двері» для того, щоб Україна мала доступ до зброї, навіть якщо Трамп припинить для України допомогу США.

Але наразі невідомо, чи втілиться ця імовірність в життя. Трамп виступає за якнайшвидше припинення вогню в Україні — у Києві побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти угоду, не враховуючи українських інтересів. Водночас американський президент не раз казав про те, що Європа зобовʼязана вкладати більше коштів на війну в Україні.

Плани Трампа щодо України

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal писала, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни між РФ і Україною, але обидві сторони повинні будуть чимось поступитися, бо не зможуть досягнути своїх максимальних цілей.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Трампом і представив йому план перемоги.

Трамп 9 лютого заявив, що має конкретний план закінчення війни і хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на $500 мільйонів про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в потенційній мирній угоді.

Зеленський казав, що Київ відкритий до партнерства в цьому питанні, однак угоди щодо цього він не підписав, бо вона не передбачала гарантій безпеки для України.

За словами президента Зеленського, немає чіткої інформації про плани Трампа стосовно війни. З Україною про це ще не радилися. У Києві побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти угоду, не враховуючи українських інтересів.

15 лютого Келлог заявив, що хоче за 180 днів залучити всі сторони до переговорів про закінчення війни, США будуть посередником. Він зазначив, що позицію Європи щодо мирного врегулювання будуть враховувати, але фізично європейських представників за столом переговорів не буде.