The Guardian: Британський премʼєр буде на зустрічі лідерів Європи, яку скликав Макрон

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер долучиться до саміту європейських лідерів у Парижі, який скликав президент Франції Емманюель Макрон.

Про це пише The Guardian із посиланням на британських посадовців.

Очікують, що меседжі зустрічі британський премʼєр пізніше передасть президенту США Дональду Трампу, з яким він також має зустрітися у Вашингтоні наступного тижня.

«Очевидно, що Європа має брати на себе більшу роль у НАТО. Британія працюватиме над тим, щоб зберегти США і Європу разом. Ми не можемо допустити, щоб якісь розколи у нашому союзі відволікали нас від зовнішніх загроз», — заявив Кір Стармер.

За даними джерел, у саміті, який запланували на 17 лютого, також мають взяти участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте та лідери Німеччини, Італії, Великої Британії та Польщі.

На зустрічі, політики, імовірно, обговорять зусилля США стосовно того, щоб виключити європейських лідерів з мирних переговорів, та позицію, яку Європа повинна зайняти в контексті майбутнього членства України в НАТО. Розмова також стосуватиметься того, які гарантії безпеки можуть запропонувати Україні або через НАТО, або через якісь європейські сили.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того, як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Під час Мюнхенської безпекової конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси будуть враховані. Він заявив, що однією з причин, чому попередні мирні переговори провалилися, було те, що було залучено занадто багато країн.

Президент Франції Емманюель Макрон скликав європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі в понеділок, 17 лютого. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що він очікує, що європейські лідери обговорять «дуже серйозно» виклики, які кидає президент США Дональд Трамп. Поки офіційно не повідомляли, чи візьмуть участь у зустрічі всі лідери ЄС.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського та Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

FT зазначало, що США попросили європейські країни надати детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в рамках будь-яких гарантій безпеки. Сполучені Штати хочуть розрахувати готовність Європи захистити Україну після мирного врегулювання, визначити ціну, яку Європа готова заплатити в обмін на участь у переговорах з Москвою.