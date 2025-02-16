FT: США попросили у Європи список зброї та військ, які можуть розмістити в Україні як гарантії безпеки

Новини

Getty Images

США попросили європейські країни надати детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в рамках будь-яких гарантій безпеки.

Про це пише FT з посиланням на чотирьох неназваних західних чиновників.

США хочуть розрахувати готовність Європи захистити Україну після мирного врегулювання, визначити ціну, яку Європа готова заплатити в обмін на участь у переговорах з Москвою, зазначає FT.

Тому в документі до європейців американський Державний департамент запросив детальну інформацію про військову техніку, яку європейські столиці зможуть надати, і кількість військових бригад, які вони будуть готові розгорнути.

«Цей [документ] — це спосіб, яким ми переконуємось, що ми залучені», — сказав один з європейських чиновників.

Американський же посадовець зазначив, що цей документ запитує «конкретні пропозиції або ідеї» про те, як може виглядати угода про безпеку під керівництвом Європи.

Запит США надіслали цього тижня — саме тоді, коли лідери європейських країн заявили про необхідність своєї участі в переговорах президента США Дональда Трампа та Путіна, про початок яких американський лідер сказав у середу.

Генсек НАТО Марк Рютте зазначив що, незалежно від запиту США, європейські країни повинні чітко розуміти, як вони можуть активізувати свої зусилля.

«Я чую, як європейські країни скаржаться, що вони не відразу мають місце за столом [переговорів]. Мій аргумент полягає в тому, що спочатку організуйте себе разом, дискутуйте і... подумайте про те, яким може бути європейський внесок», — заявив він.

Видання Anxios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського та Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того, як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Під час Мюнхенської безпекової конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси будуть враховані.

Президент Франції Емманюель Макрон скликав європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі в понеділок, 18 лютого. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що він очікує, що європейські лідери обговорять «дуже серйозно» виклики, які кидає президент США Дональд Трамп.

Поки невідомо, чи візьмуть участь у зустрічі всі лідери ЄС. Також нема інформації, чи будуть запрошені інші європейські лідери, такі як премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Плани Трампа щодо України

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal писала, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни між РФ і Україною, але обидві сторони повинні будуть чимось поступитися, бо не зможуть досягнути своїх максимальних цілей.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Трампом і представив йому план перемоги.

Трамп 9 лютого заявив, що має конкретний план закінчення війни і хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на $500 мільйонів про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в потенційній мирній угоді.

Зеленський казав, що Київ відкритий до партнерства в цьому питанні, однак угоди щодо цього він не підписав, бо вона не передбачала гарантій безпеки для України.

За словами президента Зеленського, немає чіткої інформації про плани Трампа стосовно війни. З Україною про це ще не радилися. У Києві побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти угоду, не враховуючи українських інтересів.

15 лютого Келлог заявив, що хоче за 180 днів залучити всі сторони до переговорів про закінчення війни, США будуть посередником. Водночас він наголосив, що це «не буде Мінськ-2». Він зазначив, що позицію Європи щодо мирного врегулювання будуть враховувати, але фізично європейських представників за столом переговорів не буде.