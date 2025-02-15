У самопроголошеній Абхазії розпочалися «президентські вибори». Україна їх не визнає

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У суботу, 15 лютого, в самопроголошеній республіці Абхазія почалися «дострокові президентські вибори». Українське МЗС їх засудило і зазначило, що України їх не визнає.

Про це пишуть «Ехо Кавказу» та пресслужба МЗС України.

Місцева влада стверджує, що станом на 15:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом) явка становить 43% (60 тисяч 613 людей).

Очікується, що участь у них візьмуть до 135 тисяч людей. За межами Абхазії голосуватимуть у Москві та Черкеську (РФ). У переддень виборів закрили дільницю в турецькому місті Сакар’я, де живе значна частина абхазької діаспори. Причина рішення невідома.

В українському МЗС рішуче засудили проведення «виборів» на окупованій території Грузії.

«Україна не визнає ці фейкові «вибори» та розглядає їх як системне намагання РФ легітимізувати проросійський сепаратистський режим на окупованій грузинській території», — наголосили у відомстві.

Там нагадали, що Україна незмінно підтримувала і підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів та не визнає «незалежності» окупованих Абхазії та Цхінвальського регіону / Південної Осетії.

«Росія має звільнити окуповані території Грузії та України, а російські воєнні злочинці понести найсуворішу відповідальність за свої злочини», — підкреслили в МЗС.

Що відбувається в Абхазії

19 листопада так званий президент Абхазії Аслан Бжанія подав у відставку, того ж дня це рішення підтримав парламент невизнаної країни.

Це сталось на тлі протестів через те, що наприкінці жовтня 2024-го в Москві підписали інвестиційну угоду, за якою великий російський бізнес отримує безпрецедентні пільги, можливість реалізовувати свої проєкти на території Абхазії, а також право власності на землю та майно.

Бжанія заявляв, що в обмін на його відставку протестувальники мають піти з території урядових будівель, куди вони прорвалися.

Зрештою, в грудні «парламент» Абхазії відмовився ратифікувати інвестиційну угоду.