TikTok повернувся в магазини застосунків Google і Apple у США

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У Сполученних Штатах соцмережа TikTok знову доступна в магазинах застосунків Google і Apple.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Apple відновила застосунок після листа від генеральної прокурорки Пем Бонді, у якому та запевнила, що компанії не загрожують штрафи за порушення закону, який забороняв роботу TikTok у США.

Google і Apple прибрали застосунок зі своїх онлайн-магазинів після того, як 19 січня у США набула чинності заборона на TikTok. TikTok був недоступним для завантаження в обох магазинах навіть тоді, коли президент Дональд Трамп підписав указ з відстрочкою заборони.

Виконавчий указ Трампа також зобовʼязав генпрокурора «надіслати кожному постачальнику листа про відсутність порушення статуту і відсутність відповідальності» за те, що вони знову зроблять TikTok доступним. Пем Бонді склала присягу тиждень тому.

Одним зі своїх перших указів після інавгурації 20 січня президент США Дональд Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів. Нова адміністрація взяла час, щоб визначити заходи, які захистять національну безпеку. До інавгурації Трамп пропонував «відродити» TikTok за умови, що соцмережа принаймні наполовину належатиме американським інвесторам.

Потім президент США заявив, що американська корпорація Microsoft веде переговори про купівлю китайського застосунку TikTok.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США в березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у США. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав попередній президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.