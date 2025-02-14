Франція стала другою країною в ЄС, що заборонила одноразові електронні цигарки
- Автор:
- Ліза Бровко
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Nery Zarate / Unsplash
Парламент Франції схвалив заборону на одноразові електронні цигарки, що робить країною другою в Європі після Бельгії з таким обмеженням.
Про це повідомляє парламентський телеканал LCP.
Закон забороняє продаж особливо популярних серед молоді електронних цигарок із кольоровою упаковкою та різними смаками та безкоштовне розповсюдження пристроїв для вейпінгу. За порушення заборони передбачено штраф у €100 тисяч.
Французькі депутати з посиланням на дослідження, замовлене Альянсом проти тютюну, заявили, що 15% дітей віком від 13 до 16 років вже пробували одноразові цигарки.
Також у парламенті заявили, що найчастіше одноразові електронні цигарки містять нікотин, який викликає звикання й є особливо небезпечним для молоді та особливо дітей.
Незабаром цю заборону планують розширити й на пакетики з нікотином, які за формою нагадують маленьку подушку і вставляться між губою та яснами.
- Останніми роками країни світу по-різному борються з курінням. Наприклад, міністр охорони здоровʼя Гонконгу торік запропонував для цього витріщатися на курців. Водночас Швеція наближається до статусу першої країни, вільної від тютюнового диму, там рівень куріння впав до 5,6% серед населення віком від 15 років. Щоб оголосити себе країною, «вільною від тютюнового диму», потрібно досягти зменшення рівня куріння до 5%. А Канада першою у світі друкуватиме попередження про шкоду куріння на кожній окремій сигареті.
- У грудні 2022 року Нова Зеландія першою у світі заборонила куріння для наступного покоління. А в листопаді 2023 року скасувала новаторський закон, щоб знизити податки.
- Від січня 2024 року Австралія заборонила імпорт одноразових вейпів. Таким чином в країні намагаються зменшити нікотинову залежність у дітей.