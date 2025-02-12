Тимчасовий президент Румунії офіційно вступив на посаду

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У Бухаресті 12 лютого відбулася церемонія передачі повноважень президента Клауса Йоганніса тимчасовому очільнику держави Іліє Болояну.

Про це повідомляє румунський мовник Europa FM.

Захід пройшов пополудні в резиденції президента Румунії — Котроченському палаці. Колишній лідер країни офіційно пішов з посади після того, як повідомив про своє рішення 10 лютого. Його обов’язки виконуватиме очільник Сенату і тимчасовий лідер Національної ліберальної партії Іліє Болоян — так постановив Конституційний суд.

Як пише Europa FM, політики недовго поспілкувалися між собою в палаці, після чого Йоганніс побажав Болояну успіхів та попросив «подбати про Румунію». З нагоди церемонії в столиці пройшов парад, після якого експрезидент залишив резиденцію.

Мандат Йоганніса завершився 21 грудня 2024 року на тлі скасування виборів. Відтоді він продовжував виконувати обовʼязки, поки не оберуть нового очільника держави.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада 2024 року. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного премʼєр-міністра країни Марчела Чолаку всього на 2,7 тисячі голосів виборців.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Конституційний суд Румунії 6 грудня скасував результати першого туру президентських виборів. Нове голосування проведуть навесні 2025 року.