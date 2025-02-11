Прокурор МКС, який видав ордер на арешт Путіна, опинився під санкціями США

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Сполучені Штати розширили свої санкції проти Міжнародного кримінального суду й на прокурора Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна.

Про це йдеться в додатку до указу президента США Дональда Трампа.

Указ про санкції опублікували на сайті Білого дому 6 лютого, а 11 лютого його доповнили імʼям Каріма Хана. Санкції передбачають заморожування американських активів фігурантів списку і заборону на вʼїзд до США для них та їхніх родин.

У Міжнародному кримінальному суді зреагували на санкції проти Хана і висловили жаль з цього приводу.

«Суд обіцяє продовжувати виконувати свій судовий мандат в інтересах мільйонів невинних жертв жорстокостей», — написали в пресслужбі.

І закликали 125 держав-учасниць, громадянське суспільство та всі країни світу обʼєднатися за міжнародне правосуддя.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 6 лютого підписав указ про санкції проти МКС, звинувачуючи його в «неналежних діях» проти Сполучених Штатів, Ізраїлю та інших американських союзників.

Указ передбачає фінансові санкції та візові обмеження проти посадовців МКС, які допомагали в розслідуваннях проти американців й ізраїльтян, а також проти членів їхніх родин.

Міжнародний кримінальний суд зреагував на санкції США проти своїх працівників і заявив, що це завадить незалежній і неупередженій роботі. Водночас суд «твердо підтримує свій персонал».