Придністров’я закуповуватиме газ у Угорщини за рахунок кредиту від РФ

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Невизнане Придністров’я отримуватиме газ з Угорщини за рахунок кредиту від РФ.

Про це сказав лідер невизнаного регіону Вадим Красносельський.

За його словами, сьогодні завершуються поставки європейського газу до Придністров’я. Він подякував посадовцям ЄС за газ, який допоміг відновити енергосистему регіону — з 1 по 10 лютого у регіон надійшло 26,275 мільйона кубометрів газу. Далі Придністовʼя забезпечуватиме газом угорська компанія за участю «Молдовагаз».

«Угорська поставка стала можливою завдяки російській кредитній і функціональній підтримці. Дякую представникам Міністерства енергетики РФ за допомогу», — заявив Красносельський.

Сьогодні премʼєр Молдови Дорін Речан заявив, що влада невизнаного Придністровʼя відмовилась від енергетичної допомоги ЄС та гранту на суму €60 мільйонів, щоб стабілізувати енергосистему, бо Росія не дозволяє їм приймати європейську допомогу, побоюючись втратити контроль над регіоном.

Тепер газ постачатиме компанія з Угорщини MET Gas and Energy Marketing AG, трейдер природного газу на європейському ринку. Газ оплачуватиме дубайська компанія JNX General Trading L.L.C.

MET Gas and Energy Marketing AG постачить газ на кордон з Молдовою за підписаним контрактом з Moldovagaz. Тирасполь оплатить авансом витрати на транзит газу від кордону з Молдовою до Придністровʼя на основі угоди між Moldovagaz і «Тираспольгаз».

Влада Молдови не перешкоджатиме транзиту цього газу, але натомість Тирасполь має звільнити політичних вʼязнів, розвʼязати проблеми ліцею в Рибниці, зберегти молдовське суспільне телебачення в сітці мовлення, прибрати контрольні пости, встановлені 2022 року.

Енергетична криза в Молдові

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністровʼю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що від січня припинить постачати газ до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

У Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Промислові підприємства призупинили роботу, а з 3 січня ввели віялові відключення електроенергії.

Спершу від допомоги Молдови в закупках газу на європейських ринках у ПМР відмовилися— чекали, що російський «Газпром» відновить поставки.

15 січня лідер невизнаного Придністровʼя Вадим Красносельський заявив, що Росія відновить подачу газу для невизнаного Придністровʼя — робитиме це у форматі гуманітарно-технічної допомоги.

Молдова та Європейська комісія розробили план, щоб припинити гуманітарну кризу в Придністровʼї. В одному з пунктів йшлося про «екстрене втручання» на період з 1 до 10 лютого. ЄС пропонував грант на €30 мільйонів на закупівлю природного газу на цей період, щоб виробляти електроенергію для правого берега та забезпечити споживання природного газу для лівого берега.

ЄС також пропонував €60 мільйонів для підтримки жителів невизнаного Придністровʼя, але лише за певних умов — якщо регіон проведе реформи у сфері прав людини.

Тоді ж Молдова і невизнане Придністровʼя уклали контракт про постачання трьох мільйонів кубометрів газу в кредит. Красносельський заявив, що Росія виділить регіону кредит для оплати молдовського газу.

Газотранспортна компанія «Молдовагаз» 1 лютого розпочала постачати газ у придністровський регіон замість російського «Газпрому». Газ, який закачував «Молдовагаз», надали Кишинів і Євросоюз, щоб запобігти перепадам тиску в трубопроводах і гуманітарній кризі після припинення поставок російського газу.