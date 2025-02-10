Президент Румунії Йоганніс йде у відставку

Новини

Getty Images

Президент Румунії Клаус Йоганніс піде у відставку 12 лютого. Опозиційні партії Румунії сьогодні зареєстрували в парламенті документ про його імпічмент.

Про це пише Reuters.

Президентський мандат Йоганніса завершився 21 грудня 2024 року на тлі скасування виборів. Відтоді він продовжує виконувати обовʼязки, поки не оберуть нового очільника держави.

Президентські вибори в Румунії заплановані на 4 травня. Раніше Йоганніс говорив, що не збирається йти у відставку до того часу. Однак тепер він каже, що подає у відставку, аби запобігти в Румунії «кризі», яку міг спричинити його імпічмент.

«Відсторонення від посади — це марний крок, тому що через кілька місяців я піду з посади. Це необґрунтований підхід, тому що я ніколи не порушував конституцію. Це шкідливий підхід. Через деякий час парламент Румунії проголосує за моє відсторонення, і Румунія вступить у кризу», — сказав Йоганніс.

До цього рішення опозиційні партії тричі подавали запит на його відсторонення від посади. Відставка Йоганніса була однією з вимог ультраправого кандидата Келіна Джорджеску та ультраправого «Альянсу за об’єднання румунів».

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада 2024 року. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного премʼєр-міністра країни Марчела Чолаку всього на 2,7 тисячі голосів виборців.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Конституційний суд Румунії 6 грудня скасував результати першого туру президентських виборів. Нове голосування проведуть навесні 2025 року.