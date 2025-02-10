Трамп заявив, що США «досягають прогресу» у переговорах з РФ про припинення війни з Україною

Новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати досягають прогресу в переговорах про припинення війни між Росією і Україною, але відмовився надати подробиці про будь-які контакти з лідером Росії Володимиром Путіним.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, передає агентство Reuters.

Журналісти запитали, чи мав він розмову з Путіним після того, як став президентом 20 січня, чи раніше.

«Так, була [розмова]. І я очікую, що у мене буде ще багато розмов. Ми повинні покласти край цій війні», — заявив він.

Reuters зазначає, що це може бути перша офіційно визнана розмова між Путіним і президентом США з початку 2022 року.

«Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську війну», — окремо зазначив він.

Президент заявив, що Сполучені Штати підтримують звʼязок з Росією та Україною й «говорять з обома сторонами».

Речник Кремля Дмитро Пєсков в коментарі російським медіа сказав, що не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про можливу розмову Трампа з Путіним.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц також відмовився уточнювати, коли його запитали про комунікації між двома країнами.

«Безумовно, відбувається багато делікатних розмов», — сказав Волтц в ефірі телеканалу NBC News.

Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal пише, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну — інакше введе великі податки та санкції.

За словами Зеленського, йому імпонує тактика американського президента щодо закінчення бойових дій. Однак він наголосив, що переговори Трампа і Путіна про війну без України — це небезпечно для всіх.