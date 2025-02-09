Ілон Маск не хоче купувати TikTok

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Американський мільярдер Ілон Маск сказав, що він не зацікавлений у тому, щоб купити застосунок TikTok, який у США намагаються заборонити через побоювання у контексті національної безпеки.

Слова мільярдера передає Reuters.

Ілон Маск заявив, що не подавав заявки на купівлю TikTok і не має жодних планів, що б він робив із застосунком, бо не користується ним і не знає його формату.

«Я не поспішаю купувати TikTok, я взагалі рідко купую компанії», — сказав Маск, додавши, що зазвичай він створює фірми «з нуля», а Twitter, який перейменували в X, був винятком.

Тиждень тому Дональд Трамп казав, що веде переговори з кількома людьми про купівлю TikTok і збирається ухвалити рішення, що робити із застосунком через місяць.

Ще раніше американський президент висловлював готовність до того, що TikTok може купити мільярдер Ілон Маск, якщо захоче.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США у березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у США. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав попередній президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.



Він пояснив це тим, що хоче зберегти «конкуренцію» з Meta Марка Цукерберга, яку він критикував за нібито цензуру правих голосів. Останній 7 січня заявив, що Meta співпрацюватиме з Трампом, «щоб протистояти урядам у всьому світі, які переслідують американські компанії та посилюють цензуру».

Одним зі своїх перших указів після інавгурації 20 січня президент США Дональд Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів. Нова адміністрація взяла час, щоб визначити заходи, які захистять національну безпеку. До інавгурації Трамп пропонував «відродити» TikTok за умови, що соцмережа принаймні наполовину належатиме американським інвесторам.



Потім президент США заявив, що американська корпорація Microsoft веде переговори про купівлю китайського застосунку TikTok.

На початку лютого Трамп підписав указ про створення впродовж року державного фонду багатства і заявив, що той потенційно може купити застосунок TikTok.



Суверенні фонди багатства дозволяють країнам, які їх мають, робити прямі інвестиції за допомогою державних доларів в інфраструктуру, освіту, медицину, науку. Зазвичай фонди фінансуються за рахунок профіциту бюджету країни. Однак США працюють з дефіцитом. Тому створення фонду, імовірно, потребуватиме схвалення Конгресу.