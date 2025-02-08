Експрезиденту Франції Саркозі наділи електронний браслет у справі про корупцію

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London Summit / Flickr

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі носитиме електронний браслет у межах виконання вироку у справі про корупцію. Уперше такий захід застосували проти колишнього глави Франції.

Про це повідомляють Le Monde і France 24.

Саркозі відтепер може виходити з дому лише з 08:00 до 20:00, окрім днів судових засідань у його новій кримінальній справі — тоді обмеження діятиме з 21:30.

Таке рішення ухвалили незабаром після того, як 18 грудня 2024 року суд відхилив апеляцію Саркозі у справі про корупцію і зловживання впливом.

У цій справі Саркозі інкримінували спробу отримати секретну інформацію від ексгенпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера у справі про нелегальне фінансування його виборчої кампанії 2007 року співвласницею французької косметичної компанії LʼOreal Ліліан Беттанкур.

В обмін на інформацію Азіберу пропонували «бажану посаду» в Монако. Головними доказами у справі стали записи телефонних розмов Саркозі та його адвоката.