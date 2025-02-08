Reuters: Під санкції Трампа потрапив прокурор МКС, який видав ордер на арешт Путіна

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Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який видав ордер на арешт Путіна, став першим фігурантом санкцій проти МКС, затверджених президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Імʼя Хана, який є британцем, вказано в іще не оприлюдненому додатку до указу, який підписав Трамп.

Санкції передбачають заморожування американських активів фігурантів списку і заборону на вʼїзд до США для них та їхніх родин.

Указ доручає міністру фінансів США Скотту Бессенту після консультацій з державним секретарем Марко Рубіо протягом 60 днів подати доповідь із зазначенням людей, які мають бути піддані санкціям.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 6 лютого підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду, звинувачуючи його в «неналежних діях» проти Сполучених Штатів, Ізраїлю та інших американських союзників.

Указ передбачає фінансові санкції й візові обмеження проти посадовців МКС, які допомагали в розслідуваннях проти американців та ізраїльтян, і проти членів їхніх родин.

Міжнародний кримінальний суд зреагував на санкції США проти своїх працівників і заявив, що це завадить незалежній і неупередженій роботі. Водночас суд «твердо підтримує свій персонал».