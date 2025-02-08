Reuters: Під санкції Трампа потрапив прокурор МКС, який видав ордер на арешт Путіна
- Автор:
- Оля Березюк
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Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який видав ордер на арешт Путіна, став першим фігурантом санкцій проти МКС, затверджених президентом США Дональдом Трампом.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Імʼя Хана, який є британцем, вказано в іще не оприлюдненому додатку до указу, який підписав Трамп.
Санкції передбачають заморожування американських активів фігурантів списку і заборону на вʼїзд до США для них та їхніх родин.
Указ доручає міністру фінансів США Скотту Бессенту після консультацій з державним секретарем Марко Рубіо протягом 60 днів подати доповідь із зазначенням людей, які мають бути піддані санкціям.
Що передувало
Президент США Дональд Трамп 6 лютого підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду, звинувачуючи його в «неналежних діях» проти Сполучених Штатів, Ізраїлю та інших американських союзників.
Указ передбачає фінансові санкції й візові обмеження проти посадовців МКС, які допомагали в розслідуваннях проти американців та ізраїльтян, і проти членів їхніх родин.
Міжнародний кримінальний суд зреагував на санкції США проти своїх працівників і заявив, що це завадить незалежній і неупередженій роботі. Водночас суд «твердо підтримує свій персонал».
- Міжнародний кримінальний суд — єдиний у світі, що має право та юрисдикцію переслідувати голів держав за найтяжчі злочини. МКС розслідує примусову депортацію українських дітей та атаки росіян на цивільну інфраструктуру. Він 17 березня 2023 року видав ордери на арешт Путіна, уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до Росії — це воєнний злочин.
- Також МКС 24 червня 2024 року видав ордер на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. А 5 березня 2024 року МКС видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша та Чорноморського флоту Віктора Соколова.