МЗС: Міжнародний кримінальний суд продовжить виконувати важливі функції в кейсі України після санкцій США
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Міжнародний кримінальний суд продовжить виконувати важливі функції в кейсі України після санкцій США. Зокрема, притягувати злочинців РФ до відповідальності. Україна продовжить працювати з МКС, щоб ці справи просувалися.
Про це сказав речник МЗС України Георгій Тихий.
«Я думаю, що рішення американські не пов’язані з українським контекстом. І ми сподіваємося, що вони не вплинуть на можливість суду досягти справедливості і правосуддя для жертв російської агресії», — наголосив він.
США наклали санкції на посадовців МКС, які брали участь у розслідуваннях проти американців та ізраїльтян. Трамп розкритикував суд за те, що він видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта та кількох лідерів ХАМАС одночасно. А також за те, що «поставив під загрозу» колишніх і чинних американських військових, «піддаючи їх переслідуванням, жорстокому поводженню та можливому арешту». Вашингтон не визнає юрисдикції МКС, тому не зобовʼязаний виконувати його ордери на арешт.
Міжнародний кримінальний суд зреагував на санкції США проти його працівників і заявив, що це завадить незалежній і неупередженій роботі. Водночас суд «твердо підтримує свій персонал».
- Міжнародний кримінальний суд — єдиний у світі, що має право та юрисдикцію переслідувати голів держав за найтяжчі злочини. МКС розслідує примусову депортацію українських дітей та атаки росіян на цивільну інфраструктуру. Він 17 березня 2023 року видав ордери на арешт Путіна, уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до Росії — це воєнний злочин.
- Також МКС 24 червня 2024 року видав ордер на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. А 5 березня 2024 року МКС видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша та Чорноморського флоту Віктора Соколова.