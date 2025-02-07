МЗС: Міжнародний кримінальний суд продовжить виконувати важливі функції в кейсі України після санкцій США

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Міжнародний кримінальний суд продовжить виконувати важливі функції в кейсі України після санкцій США. Зокрема, притягувати злочинців РФ до відповідальності. Україна продовжить працювати з МКС, щоб ці справи просувалися.

Про це сказав речник МЗС України Георгій Тихий.

«Я думаю, що рішення американські не пов’язані з українським контекстом. І ми сподіваємося, що вони не вплинуть на можливість суду досягти справедливості і правосуддя для жертв російської агресії», — наголосив він.

США наклали санкції на посадовців МКС, які брали участь у розслідуваннях проти американців та ізраїльтян. Трамп розкритикував суд за те, що він видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта та кількох лідерів ХАМАС одночасно. А також за те, що «поставив під загрозу» колишніх і чинних американських військових, «піддаючи їх переслідуванням, жорстокому поводженню та можливому арешту». Вашингтон не визнає юрисдикції МКС, тому не зобовʼязаний виконувати його ордери на арешт.

Міжнародний кримінальний суд зреагував на санкції США проти його працівників і заявив, що це завадить незалежній і неупередженій роботі. Водночас суд «твердо підтримує свій персонал».