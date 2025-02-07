Келлог приїде в Україну після Мюнхенської конференції

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Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України й Росії Кіт Келлог, імовірно, приїде в Київ після Мюнхенської конференції 14—16 лютого.

Про це повідомляє Associated Press.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак розповів виданню, що українська делегація представить своє бачення стійкого миру та хоче обговорити з партнерами гарантії безпеки.

Він підтвердив, що Келлог відвідає Київ після Мюнхенської безпекової конференції, приблизно наприкінці лютого. Келлогу планують надати інформацію про ситуацію на полі бою, мобілізацію, стан поставок озброєння і техніки. Вранці 7 лютого український та американський посадовці обговорили майбутній візит телефоном.

Дата зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа поки не визначена, над цим працюють, додав Єрмак. Він каже, що Україна прагне розвивати стратегічне партнерство з Вашингтоном навіть після закінчення бойових дій — це частина стратегії Зеленського у побудові відносин з новою адміністрацією.

Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal пише, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну — інакше введе великі податки та санкції.

За словами Зеленського, йому імпонує тактика американського президента щодо закінчення бойових дій. Однак він наголосив, що переговори Трампа і Путіна про війну без України — це небезпечно для всіх.