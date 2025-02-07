Келлог: Трамп готовий подвоїти антиросійські санкції США, щоб зупинити війну

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Американський президент Дональд Трамп готовий подвоїти санкції Вашингтону, щоб змусити Росію припинити війну в Україні.

Про це виданню New York Post розповів спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог.

Він оцінив обмеження, що вже діють проти РФ, на трійку за десятибальною шкалою економічного тиску. Келлог вважає, що «все ще є місце для посилення» санкцій США, зокрема націлених на прибутковий сектор Кремля.

Спецпредставник розповів, що минулого тижня Трамп зібрав в Овальному кабінеті свою команду, що займається питаннями національної безпеки — від віцепрезидента Джей Ді Венса до міністра фінансів Скотта Бессента. Вони нібито обговорили підхід влади, що покраде край війні.

Келлог розкритикував стратегію 46-го президента Джо Байдена, який пообіцяв надавати Україні допомогу «стільки, скільки буде потрібно», не посилюючи інший тиск. Натомість Трамп, на думку посадовця, зосереджений на комплексних заходах. Мета президента полягає в тому, щоб спочатку припинити насильство, а вже потім обговорювати мирне врегулювання.

«Для Росії це щось на кшталт ДНК військових операцій — по суті, це війна на виснаження. Вони до цього звикли. І тому тиск не може бути лише військовим. Треба чинити економічний тиск, дипломатичний тиск, деякі види військового тиску і певні важелі, щоб переконатися, що [все йде] туди, куди ми хочемо», — пояснив Кіт Келлог.

Посадовець переконаний, що заради припинення конфлікту піти на поступки доведеться як Києву, так і Москві, адже «саме так відбувається в переговорах».

Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal пише, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну — інакше введе великі податки та санкції.

За словами Зеленського, йому імпонує тактика американського президента щодо закінчення бойових дій. Однак він наголосив, що переговори Трампа і Путіна про війну без України — це небезпечно для всіх.