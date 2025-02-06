У США пройшли мітинги проти дій нової адміністрації Трампа

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Тисячі американців вийшли на протести проти рішень адміністрації 47-го президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляють Associated Press та Axios.

Люди виступили проти безлічі рішень, ухвалених лідером держави менш ніж за три тижні його перебування на посаді. Трампа засудили за його коментарі про переселення мешканців Гази, репресії проти мігрантів, утиски прав трансгендерних людей та призначення Ілона Маска на посаду в Білому домі.

Акції пройшли з гештегами #buildtheresistance і #50501 — зокрема в штатах Філадельфія, Міннесота, Мічиган, Техас, Вісконсин, Алабама та Індіана. Рух, який виник онлайн, закликав до 50 протестів у 50 штатах протягом одного дня.

У соцмережах люди закликали «відкинути фашизм» та «захистити демократію». А в найбільшому місті штату Аризона Феніксі активісти скандували «депортувати Ілона» і «без ненависті, без страху, іммігрантам тут раді».