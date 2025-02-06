Нідерланди стали черговою країною, де держслужбовцям заборонили використовувати китайський DeepSeek

Новини

Уряд Нідерландів заборонив державним службовцям використовувати китайський чатбот DeepSeek. У країні вважають, що його можуть використовувати для шпигунства.

Про це повідомив державний секретар з цифрових технологій Жолт Сабо, передає видання NOS.

Напередодні нідерландський орган із захисту даних закликав громадян обережно використовувати DeepSeek і подумати, перш ніж вводити конфіденційні дані в чатбот, наголосивши, що вони опиняться в Китаї. Відомство зауважило: якщо людина введе особисті дані інших без їхньої згоди, то за це закон передбачає відповідальність.

Нідерланди — це не перша країна, де посадовцям заборонили використовувати китайський DeepSeek. У Тайвані всім державним установам і підприємствам критичної інфраструктури не можна користуватися новим чатботом.

DeepSeek заборонили також в Італії. Чатбот відмовився розкрити місцевому регулятору інформацію, які саме персональні дані користувачів збирає, і сказав, що європейське законодавство на них не поширюється. Заборону для держпосадовців ввели і в Австралії.

Пентагон і Конгрес США теж заборонили своєму персоналу використовувати DeepSeek. За кілька днів до цього Військово-морські сили США теж заборонили будь-яке використання DeepSeek через можливі проблеми безпеки та етичні ризики.

Що таке DeepSeek

27 січня DeepSeek обійшов ChatGPT і став найпопулярнішим безплатним застосунком в App Store. Того ж дня на китайський чат-бот скоїли масштабну кібератаку

Компанію DeepSeek у 2023 році заснував 40-річний Лянь Веньфенг, випускник факультету інформаційної та електронної інженерії. Він створив магазин чипів Nvidia A100, які зараз заборонено експортувати в Китай. Медіа припускають, що це могло спонукати його запустити DeepSeek, поєднавши ці чипи з дешевшими, нижчого класу, які все ще доступні для імпорту.

DeepSeek працює на основі моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом. Деякі фахівці кажуть, що цю модель розробили менш ніж за $6 мільйонів — конкуренти витрачають значно більші суми. Інші спеціалісти, утім, заперечують таку інформацію.

Компанія OpenAI — творець чат-бота на основі штучного інтелекту ChatGPT — 29 січня заявила, що китайські компанії «постійно» намагаються використати американських конкурентів, щоб вдосконалити свої моделі ШІ.