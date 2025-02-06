Спецпредставник США зреагував на ідею Зеленського повернути Україні ядерну зброю

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Спецпредставник США з питань російсько-української війни Кіт Келлог зреагував на слова Володимира Зеленського про те, що Україні потрібно повернути ядерну зброю у тому випадку, якщо вступ країни до НАТО затягнеться. Американський посадовець відкинув такий розвиток подій.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

«Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад – десь між мізерним і нульовим. Давайте будемо чесними щодо цього, ми обидва знаємо, що цього не станеться», — заявив Кіт Келлог.

За його словами, президент США Дональд Трамп заявляв, що новий американський уряд матиме здоровий глузд.

Тому, каже Келлог, що коли хтось говорить щось подібне, то дивитися на результат і потенційні наслідки і є здоровим глуздом.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський 5 лютого в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану наголосив, що найшвидший спосіб перейти до дипломатичного розвʼязання війни — це гарантувати сьогодні вступ України до НАТО. Якщо вступ затягнеться, то Україні необхідно повернути ядерну зброю.

«Чи дадуть нам ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити Росію? Я не впевнений. [...] І які ракети можуть зупинити ядерні ракети Росії? Це риторичне питання. Давайте тоді так — віддайте нам назад ядерну зброю», — сказав Зеленський.