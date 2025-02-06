У Панамі заперечили, що урядові судна США зможуть безкоштовно перетинати Панамський канал

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Державний департамент США заявив, що американські урядові судна зможуть безкоштовно проходити через Панамський канал. Утім у Панамі це заперечили.

Про це пише Reuters.

У повідомленні Держдеп США зазначив, що таке рішення «зекономить уряду США мільйони доларів на рік». Але управління Панамського каналу заявило, що не вносило жодних змін до оплати за транзит через канал.

У Панамі також наголосили, що готові до подальшого діалогу зі США, зокрема щодо проходження американських військових кораблів.

Навіщо Трампу Панамський канал

Панамський канал створює стратегічне водне сполучення між Атлантичним і Тихим океанами, скорочуючи морський шлях на тисячі кілометрів, а отже зменшує витрати на транспортування товарів і час доставки. Контроль над каналом — це стратегічна перевага, бо він є важливим пунктом для глобальної торгівлі та військових перевезень. У 1920 році США побудували Панамський канал, а в 1999 році передали його під повний контроль Панами.

У своїй інавгураційній промові 20 січня Трамп назвав передачу Панамі каналу «дурним подарунком». На його думку, Панамським каналом «керує» Китай. Агентство Reuters зазначало, що Китай не контролює канал і не управляє ним. Але дочірня компанія гонконгської CK Hutchison Holdings управляє двома портами, розташованими на входах у канал. Це робить водний шлях нібито вразливим до тиску з боку уряду КНР.

Державний секретар США Марко Рубіо вимагає негайно зменшити вплив Китаю на Панамський канал — інакше Панама стикнеться з відповідними заходами адміністрації Дональда Трампа.