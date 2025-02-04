Трамп наказав створити фонд багатства США — це може допомогти купити TikTok

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Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення впродовж року державного фонду багатства і заявив, що він потенційно може купити застосунок TikTok.

Про це передає сайт Білого дому США і Reuters.

У виконавчому указі Трампа мало деталей про американський фонд, але там зазначається, що Міністерство фінансів і Міністерство торгівлі мають подати план створення такого фонду протягом 90 днів і надати рекомендації про «механізми фінансування, інвестиційних стратегій, структури фонду та моделі управління».

Суверенні фонди багатства дозволяють країнам, які їх мають, робити прямі інвестиції за допомогою державних доларів в інфраструктуру, освіту, медицину, науку. Зазвичай фонди фінансуються за рахунок профіциту бюджету країни. Однак США працюють з дефіцитом. Тому створення фонду, імовірно, потребуватиме схвалення Конгресу.

Дональд Трамп припустив, що фонд може купити TikTok: «Ми будемо щось робити, можливо, з TikTok, а можливо, ні. Якщо ми укладемо правильну угоду, ми це зробимо. В іншому випадку ми не будемо... ми могли б покласти це на суверенний фонд багатства».

Коли Трамп був ще кандидатом у президенти, він заявляв такий державний інвестиційний механізм і казав, що той фінансуватиме «великі національні починання»: нові автомагістралі та аеропорти, виробництво та медичні дослідження.

Представники адміністрації США не сказали, як фонд працюватиме чи фінансуватиметься, але Трамп припускав, що його наповнюватимуть грішми за рахунок «тарифів та інших розумних речей».

«Ми збираємося монетизувати частину активів балансу США для американського народу. Буде поєднання ліквідних активів, активів, які ми маємо», — казав міністрів фінансів Скотт Бессент.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США у березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у США. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав попередній президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Він пояснив це тим, що хоче зберегти «конкуренцію» з Meta Марка Цукерберга, яку він критикував за нібито цензуру правих голосів. Останній 7 січня заявив, що Meta співпрацюватиме з Трампом, «щоб протистояти урядам у всьому світі, які переслідують американські компанії та посилюють цензуру».

Одним зі своїх перших указів президент США Дональд Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів. Нова адміністрація взяла час, щоб визначити заходи, які захистять національну безпеку. До інавгурації Трамп пропонував «відродити» TikTok за умови, що соцмережа принаймні наполовину належатиме американським інвесторам.