Держсекретар США висунув ультиматум щодо впливу Китаю на Панамський канал

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Державний секретар США Марко Рубіо вимагає негайно зменшити вплив Китаю на Панамський канал — інакше Панама стикнеться з відповідними заходами адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє американський мовник PBS News.

Рубіо провів особисті переговори з президентом Панами Хосе Раулем Муліно. Лідер центральноамериканської країни сказав, що Рубіо не загрожував йому поверненням каналу або застосуванням сили, та схарактеризував діалог як позитивний.

За словами держсекретаря Сполучених Штатів, Трамп визначив, що присутність Китаю в районі каналу порушує договір, за яким Вашингтон передав водний шлях Панамі в 1999 році. Документ визначає постійний нейтралітет цієї території.

«Рубіо чітко дав зрозуміти, що такий статус-кво є неприйнятним і що за відсутності негайних змін Сполучені Штати будуть змушені вжити заходів, необхідних для захисту своїх прав за договором», — йдеться в повідомленні Державного департаменту.

Муліно визнав, що роль Пекіну в портах каналу непокоїть Вашингтон, однак підкреслив, що консорціум, який контролює ці порти, проходить аудит, і керівництво каналу надасть Рубіо більш детальне пояснення. Панама не поновлюватиме угоду з китайською ініціативою «Один пояс, один шлях» після закінчення терміну її дії, додав лідер держави.

У статті Wall Street Journal Рубіо заявив, що портові споруди на обох кінцях каналу перебувають під управлінням китайської компанії. Це робить водний шлях вразливим до тиску з боку уряду КНР, переконаний посадовець.

Не виключено, що Панама готова до компромісу, за яким право керувати каналом відберуть у гонконгської компанії Hutchison Ports. Поки не зрозуміло, чи врахує Трамп передачу концесії американській або європейській компанії як виконання своїх вимог.

Навіщо Трампу Панамський канал

Панамський канал створює стратегічне водне сполучення між Атлантичним і Тихим океанами, скорочуючи морський шлях на тисячі кілометрів, а отже зменшує витрати на транспортування товарів і час доставки. Контроль над каналом — це стратегічна перевага, бо він є важливим пунктом для глобальної торгівлі та військових перевезень. У 1920 році США побудували Панамський канал, а в 1999 році передали його під повний контроль Панами.

У своїй інавгураційній промові 20 січня Трамп назвав передачу Панамі каналу «дурним подарунком». На його думку, Панамським каналом «керує» Китай. Агентство Reuters зазначало, що Китай не контролює канал і не управляє ним. Але дочірня компанія гонконгської CK Hutchison Holdings управляє двома портами, розташованими на входах у канал.

Влада Панами заперечує звинувачення Трампа у надто високих тарифах і «китайському впливі». А нещодавно посол Панами в ООН направив до генерального секретаря ООН листа, в якому поскаржився на погрози Трампа відібрати Панамський канал.