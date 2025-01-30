Трамп і Meta врегулювали його судовий позов про блокування сторінок у соцмережах — компанія заплатить $25 млн
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Компанія соціальних мереж Meta погодилася виплатити $25 мільйонів президенту США Дональду Трампу, щоб врегулювати його судовий позов проти корпорації та її генерального директора за блокування його облікових записів у соцмережах платформи після штурму Капітолія у 2021 році. Водночас компанія своєї провини не визнала.
Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на людей, які знайомі з угодою.
Дональд Трамп підписав мирову угоду напередодні в Овальному кабінеті. Речник Meta підтвердив, що вони з президентом США врегулювали конфлікт.
З коштів, які компанія компенсує Трампу, $22 мільйони спрямують у фонд для його президентської бібліотеки, решту витратять на судові витрати.
«Це виглядає як хабар і сигнал кожній компанії, що корупція — це назва гри», — сказав сенатор Елізабет Уоррен.
За словами джерел WSJ, розмови про цей судовий позов проти Meta активізувалися після того, як у листопаді 2024 року генеральний директор компанії МаркЦукерберг прилетів на вечерю до Трампа в Мар-а-Лаго, що у Флориді. Так він хотів помʼякшити відносини з новою президентською адміністрацією США. Невдовзі після цього корпорація пожертвувала мільйон доларів на інавгурацію Трампа.
- Акаунти Дональда Трампа в Instagram і Facebook були заблоковані після того, як сотні його радикальних прихильників у січні 2021 року штурмували Капітолій. Перед цим Трамп поширював у соцмережах тезу про масові фальсифікації на виборах, які дозволили перемогти кандидату від демократів Джо Байдену.
- На початку 2023 року акаунти Трампа розблокували, але наклали на них низку суворих обмежень. У липні 2024-го всі обмеження з акаунтів зняли. Сам Трамп активно користується своєю соцмережею Truth Social. У Facebook, Instagram та Х його активність мінімальна.