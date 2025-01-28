Трамп заявив, що Microsoft веде переговори про купівлю TikTok

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Президент США Дональд Трамп заявив, що американська корпорація Microsoft веде переговори про купівлю китайського застосунку TikTok.

Про це він сказав журналістам, передає Reuters.

Microsoft відмовилася від коментарів, а TikTok і його материнська компанія ByteDance не відразу відповіли на запит про коментар.

Це вже другий випадок, коли Microsoft роздумує купити TikTok. Під час свого першого терміну Трамп наказав TikTok відокремити свою американську версію від ByteDance з міркувань нацбезпеки. У 2020 році Microsoft була найуспішнішим учасником торгів, але незабаром переговори провалилися, а з часом Трамп перестав тиснути щодо продажу TikTok.

Тиждень тому Дональд Трамп казав, що веде переговори з кількома людьми про купівлю TikTok і збирається ухвалити рішення, що робити із застосунком через місяць.

Ще раніше американський президент висловлював готовність до того, що TikTok може купити мільярдер Ілон Маск, якщо захоче. Маск публічно не прокоментував пропозицію Трампа.

За даними Reuters, стартап зі штучного інтелекту Perplexity AI днями запропонував обʼєднатися з TikTok. При цьому уряд США міг би отримати до половини нової компанії в майбутньому.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США у березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у США. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав попередній президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Він пояснив це тим, що хоче зберегти «конкуренцію» з Meta Марка Цукерберга, яку він критикував за нібито цензуру правих голосів. Останній 7 січня заявив, що Meta співпрацюватиме з Трампом, «щоб протистояти урядам у всьому світі, які переслідують американські компанії та посилюють цензуру».

Одним зі своїх перших указів президент США Дональд Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів. Нова адміністрація взяла час, щоб визначити заходи, які захистять національну безпеку. До інавгурації Трамп пропонував «відродити» TikTok за умови, що соцмережа принаймні наполовину належатиме американським інвесторам.