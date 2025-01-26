Президента Південної Кореї звинуватили в заколоті

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Президента Південної Кореї Юн Сок Йоля звинуватили в заколоті проти державного ладу через те, що він запровадив у країні воєнний стан 3 грудня 2024 року.

Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap.

Юна звинувачують у змові з колишнім міністром оборони Кім Йон Хьоном та іншими посадовцями. Вводячи у країні воєнний стан, вони нібито хотіли підбурити заколот, попри відсутність будь-яких ознак війни, збройного конфлікту чи національної кризи.

Відстороненого президента також звинувачують у тому, що він планував заарештувати та затримати ключових політичних діячів, включно зі спікером Національних зборів У Вон Сіком, головами конкуруючих партій та співробітниками Служби з нагляду за виборами.

Також обвинувачення каже, що Юн спеціально направив військових до парламенту, щоб вони завадили парламентарям скасувати воєнний стан.

Звинувачення зʼявилося за день до того, як термін утримання Юна під вартою мав закінчитися. За законами Південної Кореї, підозрюваного мають звільнити з-під арешту, якщо до кінця строку затримання йому не висунули звинувачень.

За заколот у країні загрожує довічне або страта, однак смертні вироки вже не виконували роками.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня 2024 року для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу — тепер президента закликають піти у відставку. 8 грудня йому повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою та заборонили виїжджати за кордон.

14 грудня 2024 року парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля. Зараз обовʼязки президента країни виконує міністр фінансів Чхве Сан Мок.

Президента намагались затримати 3 січня 2025 року, однак тоді цьому завадила його охорона. 15 січня з другої спроби його все ж затримали.