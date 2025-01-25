Сенат США затвердив Пітера Хегсета на посаду міністра оборони

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Сенат США затвердив Піта Хегсета міністром оборони з найменшим відривом голосів від моменту створення цієї посади в 1947 році — 51 проти 50.

Про це передає The New York Times.

Віцепрезиденту Джей Ді Венсу довелося проголосувати за нічию, щоб підтвердити Пітера Хегсета на посаді, після того як троє сенаторів-республіканців приєдналися до всіх демократів в опозиції.

Військовий ветеран і колишній ведучий телеканалу Fox News Хегсет пообіцяв перенести свій дух «воїна» в Міністерство оборони, який, на його думку, був ослаблений генералами, стурбованими соціальними питаннями, і програмами різноманітності.

Лідери республіканців підтримали його позицію, тоді як демократи, які одностайно виступили проти підтвердження Хегсета на посаді, пообіцяли продовжувати його перевіряти.

Голосування за Хегсета ускладнилося тим, що його звинуватили в сексуальному насильстві у 2017 році. Хегсет розповів, що заплатив $50 тисяч жінці, яка його звинувачувала, нібито для того, щоб запобігти її спробам заплямувати цим наклепом його кар’єру ведучого Fox News. Також Хегсета підозрюють у махінаціях із коштами ветеранських благодійних організацій та зловживанні алкоголем.