Лукашенко помилував 15 засуджених, серед них — восьмеро політвʼязнів

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 15 засуджених, у тому числі політв’язнів.

Про це пише білоруська служба «Радіо Свободи».

Серед звільнених вісім поліцейських (пʼять жінок і троє чоловіків). Пʼятеро з них мають дітей, одна жінка вагітна.

Також помилувані семеро засуджених за незаконний обіг наркотиків, серед них три жінки. Шестеро з них скоїли злочини в неповнолітньому віці.

З літа 2020 року до кінця листопада 2024 року правозахисна спільнота визнала політвʼязнями 3 638 людей у Білорусі, з яких 669 — жінки. Багато з них уже вийшли на волю, відбувши покарання.

За ґратами залишаються 1 254 людей, що їх визнала політвʼязнями правозахисна спільнота. Реальна кількість політвʼязнів у Білорусі може бути більшою.