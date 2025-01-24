Лукашенко помилував 15 засуджених, серед них — восьмеро політвʼязнів
- Автор:
- Оля Березюк
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 15 засуджених, у тому числі політв’язнів.
Про це пише білоруська служба «Радіо Свободи».
Серед звільнених вісім поліцейських (пʼять жінок і троє чоловіків). Пʼятеро з них мають дітей, одна жінка вагітна.
Також помилувані семеро засуджених за незаконний обіг наркотиків, серед них три жінки. Шестеро з них скоїли злочини в неповнолітньому віці.
З літа 2020 року до кінця листопада 2024 року правозахисна спільнота визнала політвʼязнями 3 638 людей у Білорусі, з яких 669 — жінки. Багато з них уже вийшли на волю, відбувши покарання.
За ґратами залишаються 1 254 людей, що їх визнала політвʼязнями правозахисна спільнота. Реальна кількість політвʼязнів у Білорусі може бути більшою.
- У 2020—2021 роках в Білорусі після президентських виборів відбулись масштабні протести проти режиму Лукашенка. Мітингувальники закликали до перевиборів. Протести жорстоко придушували силовики, опозиція повідомляла про щонайменше вісьмох загиблих. Тисячі протестувальників та опозиціонерів були засуджені, під репресії також потрапили незалежні медіа та правозахисники.
- У липні 2024 року в Білорусі почав діяти закон про амністію, під який підпадають певні категорії політвʼязнів. Тоді ж почалися перші звільнення політвʼязнів з тюрем.
- Так 16 серпня Лукашенко підписав указ про помилування 30 людей, 4 вересня — ще 30, 16 вересня — ще 37 людей, 7 листопада — ще 31 політвʼязня, а 20 листопада — ще 32, 9 грудня — ще 20 політвʼязнів, 28 грудня — ще 20. У всіх випадках пресслужба Лукашенка не називала імен звільнених. Згодом їхні імена зʼясовували опозиційні білоруські медіа та правозахисники.