Чоловіка нардепки Кормишкіної підозрюють у легалізації незаконного майна
- Автор:
- Ліза Бровко
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Чоловіка народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної Юрія підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, і декларуванні недостовірної інформації.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
САП не називає імен фігурантів, але з деталей справи випливає, що йдеться саме про Кормишкіних.
Слідство зʼясувало, що у 2021—2022 роках народна депутатка отримала 20 мільйонів гривень, що перевищує її офіційні доходи та заощадження за цей період.
На той час її чоловік Юрій Кормишкін ще був депутатом обласної ради. І щоб приховати джерела походження 20 мільйонів гривень і відмити їх, він провів кілька фінансових операцій. Це дало можливість через юридичну особу придбати будинок поблизу Одеси, у якому потім жило подружжя.
Як і Ірина Кормишкіна, Юрій не відобразив у декларації за 2023 рік відомостей про цей будинок. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.
- У жовтні 2024 року Ірині Кормишкіній повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Тоді до Кормишкіної застосували запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями визнали голову парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамію та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма. У січні 2025 року їй оголосили підозру в умисному декларуванні недостовірної інформації.