Жінка відмовилась від помилування Трампа у справі про штурм Капітолія

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Колишня фанатка Дональда Трампа Памела Гемпгілл, яка брала участь у штурмі Капітолія 6 січня, відмовилася від помилування, яке надав Трамп у перший день свого другого президентського терміну 1 270 засудженим у цій справі.

Про це повідомляє Sky News.

Тоді у цій справі її засудили до 60 днів увʼязнення. Жінка визнає свою провину і каже, що була частиною руху MAGA і лише потім зрозуміла, що риторика Трампа після програшу на президентських виборах у 2022 році була «пропагандою та брехнею»

Зараз вона вважає Трампа «небезпечним нарцисом», який виклав «велику брехню про те, що вибори вкрали».

«Але коли ти належиш до культу MAGA, на тебе так сильно тиснуть і наполягають, щоб ти не слухав нікого, окрім Трампа», — заявила Памела Гемпгілл.

Жінка каже, що відмовляється від помилування, бо не хоче бути частиною спроб переписати історію подій 6 січня, які вона вважає повстанням. Прийняти це помилування означало б «дати ляпаса верховенству права, співробітникам поліції Капітолія та нашій нації», вважає вона.

За її словами, те, що деяких помилуваних запросять до Білого дому, обернеться «жахом». Але жінка хоче, щоб її запросили до Конгресу, щоб розповісти, «що насправді сталося» в день заворушень.

Що передувало

6 січня 2021 року у Вашингтоні сталися заворушення. Того дня Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що в нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом. За цією справою до відповідальності притягнули понад 600 людей.

Дональд Трамп після інавгурації 20 січня 2025 року Трамп помилував близько 1 270 засуджених за штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Президент наказав Міністерству юстиції закрити близько 300 незавершених справ та звільнити 14 звинувачених у серйозних злочинах з метою повалення влади.

Указ, підписаний Трампом, надає «повне, абсолютне й безумовне помилування» близько 600 людям, проти яких висунули тяжкі звинувачення у нападі на правоохоронців або перешкоджанні їхній роботі під час заворушень.