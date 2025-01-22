TikTok піде на угоду, щоб продовжити працювати у США

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Генеральний директор General Atlantic Білл Форд заявив, що ByteDance укладе угоду із Сполученими Штатами, щоб TikTok продовжив працювати у країні. General Atlantic — великий інвестор китайської ByteDance, а Форд входить до її Ради директорів.

Про це Білл Форд сказав у коментарі Axios на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За його словами, ByteDance приступить до обговорення угоди, «можливо, наприкінці тижня», до розмови будуть залучені уряди США і Китаю, компанія і правління. Форд вважає, що можуть бути й інші рішення, крім «відчуження».

Білл Форд додав, що адміністрація експрезидента США Джо Байдена частково винна в тому, що ситуація досягла точки кипіння, мовляв, вона не «вела з нами справжній діалог».

Одним зі своїх перших указів президент США Дональд Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів. Нова адміністрація взяла час, щоб визначити заходи, які захистять національну безпеку. До інавгурації Трамп пропонував «відродити» TikTok за умови, що соцмережа принаймні наполовину належатиме американським інвесторам.

Також Трамп казав, що буде відкритий, якщо мільярдер Ілон Маск або очільник Oracle Corp. Ларрі Еллісон куплять TikTok як спільну компанію з урядом США.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США у березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у США. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав попередній президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Він пояснив це тим, що хоче зберегти «конкуренцію» з Meta Марка Цукерберга, яку він критикував за нібито цензуру правих голосів. Останній 7 січня заявив, що Meta співпрацюватиме з Трампом, «щоб протистояти урядам у всьому світі, які переслідують американські компанії та посилюють цензуру».