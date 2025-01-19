Прихильники президента Південної Кореї штурмували будівлю суду — 86 з них затримали

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Прихильники президента Південної Кореї Юн Сок Йоля штурмували будівлю суду — від суботи 86 з них затримали. Усе через те, що президенту продовжили термін арешту.

Про це повідомляє Yonhap.

У суботу, 18 січня, коли Юн Сок Йолю продовжили термін арешту, 44 тисячі людей зібралися під судом.

Деякі протестувальники увірвались до суду, розбили там вікна, жбурляли в поліцейських пластикові стільці й розпилювали вогнегасники. Деякі з них вступили в сутички з правоохоронцями, намагаючись прорватись на територію суду та ігноруючи попередження поліцейських про те, що це небезпечно та незаконно.

Правоохоронці тільки в неділю, 19 січня, заарештували щонайменше 45 протестувальників. Поліція сформувала спеціальну слідчу групу, щоб розслідувати ці інциденти і сказала, що справу кожного порушника розглядатиме «суворо».

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу — тепер президента закликають піти у відставку. 8 грудня йому повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою та заборонили виїжджати за кордон.

14 грудня парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля.

Президента намагались затримати 3 січня, однак тоді цьому завадила його охорона. 15 січня з другої спроби його все ж затримали.